Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı - Haberler Spor
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Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 17. hafta maçında Diyarbekirspor'a konuk olacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 17. hafta maçında Diyarbekirspor'a konuk olacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde bugün öğle saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşil-beyazlılar antrenmanın son bölümünde ise Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı.

Sivas Belediyespor, Diyarbekirspor müsabakası için bugün akşam kara yoluyla Diyarbakır'a gidecek. 12 Aralık Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 13.00'te başlayacak.

4 eksik bulunuyor

Diğer yandan Sivas Belediyespor'da, kırmızı kart cezalısı Ozan Kılıçoğlu, sakatlığı bulunan Yücel Candemir ile Gökhan Çetinus ve korona virüs testi pozitif çıkan Mustafa Aydın, Diyarbekirspor maçında görev alamayacak. - SİVAS

Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı

Sivas Belediyespor, Diyarbekir maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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