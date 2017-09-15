Sivas Belediyespor Çıkışını Sürdürmek İstiyor

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor, ligde yarın sahasında konuk edeceği Afjet Afyonspor'u yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, sezona galibiyetle başlayan ve ligde geçen hafta deplasmanda Amedspor ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.



Teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde kulüp tesislerinde Afjet Afyonspor maçı hazırlıklarını sürdüren Sivas Belediyespor'da kırmızı kart cezalısı Feyyaz Belen dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Bozkurt, yarın Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda konuk edecekleri Afjet Afyonspor maçından galibiyetle ayrılmayı ve çıkışı sürdürmek istediklerini ifade etti.



Bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını aktaran Bozkurt, karşılaşmaya Sivaslı taraftarları davet ederek, tribünlere seyir zevki yüksek bir karşılaşma izlettirmek istediklerini vurguladı.



Yarın saat 15.30'da Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu'nda oynanacak Sivas Belediyespor - Afjet Afyonspor karşılaşması için kent meydanındaki tarihi jandarma binası önünden taraftarlar için ücretsiz otobüs seferi düzenleneceği kaydedildi.