Sivas Belediye Spor: 2-1

SOMA, MANİSA (DHA) - STAT: Soma Atatürk

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 5'i hedefleyen Somaspor, evinde Play-Off hattındaki Sivas Belediye Spor'u geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 19'uncu dakikada Doğan Karakuş'un golüyle öne geçerken, 78'inci dakikada Onur Ulaş ile skora denge getiren Soma ekibi, 90+1'inci dakikada Eray Pazar'ın golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sivas Belediye Spor'da 90+5'inci dakikada Alpay Koçaklı ikinci sarıdan, 90+6'ncı dakikada Furkan Sağman direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Somaspor 48 puana ulaşırken, Sivas temsilcisi 49 puanda kaldı.