Sivas Belediye Spor: 2-1 - Haberler

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Sivas Belediye Spor: 2-1

Demirören Haber Ajansı, Şevket Yılmaz - Spor
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Sivas Belediye Spor: 2-1

STAT: Soma AtatürkHAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Emre Doğu (xx), Mustafa Yüksel (xx)SOMASPOR: Tunay (xx) - Eray Korkmaz (xx), Atamer (xxx), Onur (xxx), Mustafa (xxx), Oğuzhan (xx), Ali (xx) (Dk. 66 Mücahit Aslan xxx), Özcan (xx) (Dk. 90+2 Emirhan), Orkun (xx) (Dk. 62 Eray Pazar xxx), Yılmaz (xxx) (Dk.

SOMA, MANİSA (DHA) - STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Emre Doğu (xx), Mustafa Yüksel (xx)

SOMASPOR: Tunay (xx) - Eray Korkmaz (xx), Atamer (xxx), Onur (xxx), Mustafa (xxx), Oğuzhan (xx), Ali (xx) (Dk. 66 Mücahit Aslan xxx), Özcan (xx) (Dk. 90+2 Emirhan), Orkun (xx) (Dk. 62 Eray Pazar xxx), Yılmaz (xxx) (Dk. 90+4 Abdülkadir), Osman (x) (Dk. 46 Celal x)

SİVAS BELEDİYE SPOR: Taha (xx) - Gökhan (xx), Doğancan (xxx), Eşref (xx), Yasin (xxx), Furkan (xxx), Ozan (xxx) (Dk. 85 İlhami), Yücel (xx) (Dk. 64 Alpay x), Abdullah (xx), Enes (xx), Doğan (xx) (Dk. 85 Oğuzhan)

GOLLER: Dk. 78 Onur Ulaş, Dk. 90+1 Eray Pazar (Somaspor), Dk. 19 Doğan Karakuş ( Sivas Belediye Spor)

KIRMIZI KARTLAR: Alpay Koçaklı, Furkan Sağman ( Sivas Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan, Özcan, Celal Emir, Mücahit (Somaspor), İlhami, Yasin, Alpay Koçaklı ( Sivas Belediye Spor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 5'i hedefleyen Somaspor, evinde Play-Off hattındaki Sivas Belediye Spor'u geriye düştüğü maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 19'uncu dakikada Doğan Karakuş'un golüyle öne geçerken, 78'inci dakikada Onur Ulaş ile skora denge getiren Soma ekibi, 90+1'inci dakikada Eray Pazar'ın golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sivas Belediye Spor'da 90+5'inci dakikada Alpay Koçaklı ikinci sarıdan, 90+6'ncı dakikada Furkan Sağman direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Somaspor 48 puana ulaşırken, Sivas temsilcisi 49 puanda kaldı.


- Soma

Demirören Haber Ajansı / Şevket Yılmaz - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Yüksel, Sivas, Soma, Spor, Haberler

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