Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var
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Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin en büyük cam üreticisi Şişecam, Avrupa'ya açılıyor. Şirketin Macaristan'da gerçekleştireceği 225 milyon euro'luk yatırımla Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamayı amaçladığı öğrenildi.

Türkiye'nin cam üretim devi Şişecam, Avrupa'daki ilk yatırımını hayata geçirmek için gün sayıyor. Şişecam, 255 milyon euro tutarında Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasını kararlaştırdı.

YILLIK 330 BİN NET ÜRETİM KAPASİTESİ

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, iki fırınlı ve yıllık 330 bin ton net üretim kapasiteli 255 milyon euro tutarında Avrupa'daki ilk cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Yatırımın gerçekleştirilmesi amacıyla Macaristan'da yüzde 100 hissedarlık ile şirket kurulması kararı alındığı da belirtildi.

AVRUPA'NIN CAM TALEBİ KARŞILANACAK

Şişecam, Macaristan'daki ilk fırının 2023 yılında operasyona başlaması ve 2025 yılı itibariyle tesisin tam kapasiteye ulaşmasının planlandığını açıkladı. Açıklamada, yatırım ile Macaristan ve Avrupa'da artan cam ambalaj talebinin karşılanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Şişecam, Macaristan'da 255 milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var - Haberler Ekonomi
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