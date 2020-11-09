Sisal Şans 3 ayda 619 milyon 690 bin 240 lira kazandırdı
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Sisal Şans 3 ayda 619 milyon 690 bin 240 lira kazandırdı

09.11.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.11.2020 16:07
Sisal Şans 3 ayda 619 milyon 690 bin 240 lira kazandırdı

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında toplam 619 milyon 690 bin 240 TL kazandırdı.

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere 1 Ağustos'ta faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında toplam 619 milyon 690 bin 240 TL kazandırdı.

Türkiye'nin en köklü markalarından Milli Piyango'nun ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandıran Sisal Şans, farklı bir şans oyunları deneyimini yaşatmayı sürdürüyor.

T.C. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, kazandırmaya devam ediyor.Üç ayda dağıtılan toplam ikramiye miktarı 600 milyon TL'yi aştı

Sisal Şans, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında; Kazı Kazan'da 312 milyon 409 bin 155 TL, Süper Loto'da 106 milyon 383 bin 816 TL, Sayısal Loto'da 132 milyon 151 bin 344 TL, On Numara'da 27 milyon 687 bin 37 TL, Şans Topu'nda 28 milyon 382 bin 142 TL,Milli Piyango'da 12 milyon 676 bin 746 TL ikramiye dağıttı. 1 Ağustos -30 Eylül tarihleri arasında toplamda 377 milyon 985 bin 147 TL kazandıran SisalŞans'ın Ekim ayı ile birlikte dağıttığı toplam ikramiye tutarı 619 milyon 690 bin 240 TL'ye ulaştı. Ekim ayının en büyük ikramiyesi Şans Topu'nda İzmir Bayraklı'da 1 kişiye çıkan 2 milyon 605 bin 732 TL oldu. (Tablo)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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