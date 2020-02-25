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Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyon ekipler belli oldu.

25.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:59
Şirketler Voleybol Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

Şirketler Ligi'nde şampiyon ekipler belli oldu. Kadınlar kategorisinde Arçelik, erkekler kategorisinde ise Anadolu Sigorta, kupayı kazanan ekipler oldu.


12.'si gerçekleşen Fonex Şirketler Voleybol Ligi tamamlandı. 19-23 Şubat tarihleri arasında Burhan Felek Salonu'nda gerçekleşen organizasyondaki karşılaşmalar, profesyonel ligleri aratmadı. Müsabakalarda uluslararası hakemler Erdal Akıncı ve İlhami Şenyurt düdük çaldı. Kadınlar kategorisinde Arçelik, erkekler kategorisinde ise Anadolu Sigorta şampiyonluğa uzanan ekipler oldu. Erkekler kategorisinde en değerli oyuncu, şampiyon ekipten Nuri Emrah Ağca oldu. Kadınlar kategorisinde ise Sinem Baş, MVP ödülünün sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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