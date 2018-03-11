Şirketler, Artan Güvenlik Risklerine Karşın Nasıl Bir Strateji Belirlemeli?

Yapı Kredi Grup Direktörü Sinan Özer, şirketlerin artan güvenlik risklerine karşı nasıl bir strateji belirleyeceği konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Güvenliğin, kurumların ajandasında son zamanlarda önemli bir yer kaplamaya başladığını ve buna bağlı olarak da güvenlik risklerinin arttığını belirten Özer, şirketlerde güvenlik işlerinin liderliğini yapan kadroların kendilerini adapte edebilmeleri, yetenek yönetimlerini yapabilmeleri ve eş güdüm sağlamaları gibi stratejiler geliştirmelerinin gerektiğini ifade etti.