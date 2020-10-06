Sırbistan Türkiye'den İHA satın almayı planlıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Karabağ'da Ermenistan'a ağır darbe vuran Türkiye'nin insansız hava araçlarını satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirterek, Türk İHA'ların son derece iyi olduğunu ifade etti.

Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vucic, Türkiye'nin "Bayraktar" insansız hava araçlarından övgüyle söz etti.

İHA sistemlerini çok ilginç bulduklarını ve gelecekte bunlardan satın almak istediklerini kaydeden Vucic, "Türk tarafı ile anlaşıp anlaşamayacağımızı göreceğiz. Ne olursa olsun, burada bahsi geçen insansız hava araçları oldukça iyi. Türk üreticilerin hakkını vermem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Vucic, Sırbistan'ın her zaman güvenliğini güçlendirmek istediğini belirterek, "Biz hiç kimseyi tehdit etmiyoruz, hiç kimseye saldırmıyoruz. Ancak bir sürprizle karşılaşmamak için her daim hazır olmalıyız. Bu kapsamda da gerekli adımları atıyoruz." dedi.

Sırbistan'ın askeri anlamda gerçekten tarafsız bir ülke olduğunu vurgulayan Vucic, kendi hava sahalarını ve topraklarını kendileri savunmak ve korumak istediklerini ifade etti. Vucic, İHA sistemlerinin pahalı, ancak oldukça akıllıca yatırımlar olduğunu da sözlerine ekledi.

ERMENİSTAN'IN TANKLARI İHA'LAR KARŞISINDA ÇARESİZ DURUMDA

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Türk SİHA'ları sahadaki tüm dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk Bayraktar TB2 insanız hava araçlarının sahadaki başarısı dünya basınında geniş yer buluyor. Rusya'nın İzvestiya gazetesi Dağlık Karabağ semalarına "Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi.

Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, gazeteye yaptığı değerlendirmede, "Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA'lar karşısında çaresiz durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor" diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül