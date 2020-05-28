Sir Alex Ferguson'ın Efsanevi United Kariyeri Old Trafford'da geçirdiği 27 yılda Sir Alex Ferguson, Manchester United'a 38 kupa kazandırdı. David Beckham, Ryan Giggs, ve Paul Scholes gibi dünya futbolunun en önemli oyuncularını yetiştiren Ferguson, 2013 yılında menajerlik kariyerini sonlandırdı.

Old Trafford'da geçirdiği 27 yılda Sir Alex Ferguson, Manchester United'a 38 kupa kazandırdı. David Beckham, Ryan Giggs, ve Paul Scholes gibi dünya futbolunun en önemli oyuncularını yetiştiren Ferguson, 2013 yılında menajerlik kariyerini sonlandırdı. Kaynak: Dugout