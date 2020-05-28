Sir Alex Ferguson'ın Efsanevi United Kariyeri
Old Trafford'da geçirdiği 27 yılda Sir Alex Ferguson, Manchester United'a 38 kupa kazandırdı. David Beckham, Ryan Giggs, ve Paul Scholes gibi dünya futbolunun en önemli oyuncularını yetiştiren Ferguson, 2013 yılında menajerlik kariyerini sonlandırdı.
28.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:07
Old Trafford'da geçirdiği 27 yılda Sir Alex Ferguson, Manchester United'a 38 kupa kazandırdı. David Beckham, Ryan Giggs, ve Paul Scholes gibi dünya futbolunun en önemli oyuncularını yetiştiren Ferguson, 2013 yılında menajerlik kariyerini sonlandırdı.
Kaynak: Dugout