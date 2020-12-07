Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor
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Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor

07.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:54

Sinop'ta dönemi olmamasına rağmen nadiren ağlara takılan Karadeniz'in en değerli balıklarından kalkan, kilosu yaklaşık 200 liradan tezgahlardaki yerini aldı.

Kentte 13 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Coşkun Arslan, verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Bu sezon tezgahlarda bol miktarda palamut, mezgit, çinekop, istavrit ve hamsinin yer aldığına işaret eden Arslan, Karadeniz'in en değerli balıkları arasında gösterilen kalkan balığının da tezgahlarda satışa sunulduğunu belirtti.

"NİSAN AYINDA BOLLAŞIR"

Kalkan balığının şu an avlanma mevsimi olmadığını ifade eden Arslan, "Denize ağ atan balıkçıların ağlarına zaman zaman kalkan balığı takılıyor. Kalkan balığı nisan ayında deniz suyu ısınmaya başladığında bollaşmaya başlar. Bu aylarda tutulan kalkan balığı gelecek sezon bol olacağının işareti olabilir." dedi.

Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor

FİYATI 200 LİRAYI BULUYOR

Arslan, mevsimi olmamasına rağmen Karadeniz'in en değerli türlerinden kalkan balığının kilogram fiyatının iriliğine göre tezgahlarda 150 ile 200 lira arasında değiştiğini söyledi.

Sinop'ta ağlara takılmaya başlayan kalkan balığının kilosu 200 lirayı buluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Türkseven

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