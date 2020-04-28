Sinemanın ünlü yapımcıları ilk kez konuştu
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Sinemanın ünlü yapımcıları ilk kez konuştu

Setler durdu, vizyon tarihleri ertelendi, sinema salonları kapandı. Peki koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sinema sektörünü bundan sonra neler bekliyor? Soruyu sektöre yön veren yapımcılara, dağıtım şirketi ve sinema salonu yetkililerine yönelttik. (Kaynak-İsmail Bayrak-Hürriyet)

Sinemanın ünlü yapımcıları ilk kez konuştu
28.04.2020 10:42 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:42

Salgın, sinema ve dizi sektörünü nasıl etkiledi?

TAFF Pictures Kurucu Ortağı, TIMS&B Productions Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Timur Savcı:

Sinema ve dizi sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemiden en çok etkilenen ikinci sektör. Tüm saha çalışmaları durmuş durumda.

Dizi ve sinema sektörü dediğimiz zaman herkesin aklına parlak bir dünya geliyor. Ama sektörümüz bu parıltıdan ibaret değil. Gişesinden ışıkçısına, setçisinden yazarına binlerce aileyi kapsayan, istihdam sağlayan bir sektör. Değeri sadece ekonomik katkısıyla sınırlı kalmayan, insanlara moral ve mutluluk da sağlayan bir organizma. Salgın nedeniyle çekimlerimize ara verdik ama projelerimizin masaüstü çalışmalarına evlerden şartlar elverdiğince devam ediyoruz.

TAFF Pictures Kurucu Ortağı, Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan:

Tüm setlerimizi durdurmak durumunda kaldık. Ancak 2020-2021 için yapmayı planladığımız yeni projelerimizin çalışmalarına devam ediyoruz.

- TIMS&B Productions Kurucu Ortağı ve CEO'su Burak Sağyaşar:

Sahadaki arkadaşlarımızın çalışmalarını durdurduk. Şirketimizde de gerekli önlemleri aldık. Tüm çalışma arkadaşlarımız evlerinden görevlerine devam ediyor. Bu durum elbette maddi, manevi herkesi etkiliyor ama gördük ki şu dünyada her şeyin başı sağlık. Her şey düzeldiğinde biz de çekimlerimize devam edeceğiz.

DİZİLER DAHA ÇABUK TOPARLANACAK

? Çekimler ne zaman başlar? Elinizde hangi& ; projeler var?

- Cemal Okan: Setlere döneceğimiz zamanı kestirmek çok zor. Döndüğümüzde "Ölümlü Dünya 2" ve masaüstü çalışmalarına devam ettiğimiz diğer filmlerimizi çekmeye başlayacağız. Eskisi gibi olacak mı sorusunun cevabını öngörmek şu pek mümkün olmasa da, önemli olan kaliteli içerikler üretmek ve bu içerikleri izleyicilerle buluşturabilmek.

- Timur Savcı: TV ve sinema endüstrisinde, yaptığınız manevralara hızlı cevap alamazsınız. Çekim öncesi çalışmaları saymazsak, set başladıktan sonra 4-6 ayda neticelenen bir süreç. Sinemalar için durum daha kritik, çünkü yazın ve sonbaharda film çekilemezse, 2021'in ilk yarısında yeni filmleri vizyona koyamayız. İnsanların hemen toplu izleme yapmayacağını da göz önünde bulundurursak, diziler çok daha çabuk toparlanarak izleyicisiyle buluşacaktır.

Daha önce örneğini görmediğimiz bir döneme tanıklık ediyoruz. Ama kıyamet senaryolarına da itibar etmeyip üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirken, bir yandan da pandemi sonrası dünyaya adapte olmamız gerekiyor.

Tehlike geçer geçmez "Ölümlü Dünya 2" ve yayını devam edecek olan "Bir Zamanlar Çukurova" isimli dizimizi çekmeye başlayacağız. Ayrıca iki yeni dizi çalışmamız daha var.

- Burak Sağyaşar:

Bu süreci yazarlarımızla çok verimli kullanmaya gayret gösteriyoruz. "Bir Zamanlar Çukurova" haricinde yeni sezona iki yeni drama hazırlığı içindeyiz. Arka planda pişen bir sürü yeni içerik ve dijital platformlara yönelik dizilerimiz de var. "Televizyon bitecek, eyvah!" diyorlar. Bitmez. Üretim her zaman devam edecek. Önemli olan izlenebilir kaliteli içerikler üretmek.& ;& ;

HİÇBİR PROJE ÇÖPE GİTMEZ

? Bu süreçte çöpe giden projeniz oldu mu?

- Timur Savcı: Çekimleri bitmiş ne dizi ne de film çöpe gider. Çekimlerine ara verenler de normale döner dönmez kaldıkları yerden devam edeceklerdir. Belki bu sene vizyon bulamayan filmler gelecek sene rekabetsiz ortamda sinemayı özleyen izleyiciyle daha yoğun bir buluşma yaşar.

- Cemal Okan: Çekmiş olduğumuz bir filmimiz var; "Kovala". 17 Nisan'da vizyona girecekti. Onunla ilgili beklemedeyiz. Hiçbir proje çöpe gitmez.

? Peki sektöre yansıyan maddi zarar ne boyutta olur? Bu durum seyirciyi etkiler mi? Bilet fiyatları zamlanır mı?

- Burak Sağyaşar: Bu haliyle yüzde 30-40 aralığında bir zarar göreceğini düşünüyorum. Ama önemli olan düştükten sonra kalkabilmek. Umarım hep birlikte yeniden ve daha güçlü şekilde ayağa kalkarız. Seyirciye yansıtmamak için de elimizden geleni yapacağız elbette.

Timur Savcı: Rakam vermek çok zor ama yıl üzerinden hesaplarsak, sektörümüzü en az yüzde 30 civarında negatif olarak etkileyecek gibi görünüyor. Sektörü tekrar ayağa kaldırırken, hep birlikte el ele vereceğiz. İzleyicimize negatif bir şey yansıtmadan bunun üstesinden birlikte geleceğiz.

Cemal Okan: Benim de minimum öngörüm yüzde 30 ila yüzde 50 arasında.& ;

AÇIK HAVA SİNEMALARI GÜNDEME GELEBİLİR

? "Hayat artık eskisi gibi olmayacak" deniliyor. Sinema sektöründe çok büyük değişimler olur mu?

- Cemal Okan: Ben hiçbir zaman negatif düşünmem. Hayat devam edecek, sinema da elbet yerini bulacak. Pandemi sonrası düzende hep birlikte en verimli olacağına inandığımız şekilde hareket edeceğiz.& ;

- Burak Sağyaşar: Karamsarlığın kimseye faydası olmaz. Sinema sektörünü salgın sonrasına adapte etmek adına biraz nostalji de yaparak belki açık hava sinemalarını tekrar gündeme getirebiliriz. Özlediğimiz günleri de hatırlamış oluruz.

TÜRKİYE'DE HİKAYE BİTMEZ

? Sektörün geleceğine dair öngörüleriniz neler?

- Timur Savcı: Mecralar değişebilir, dengeler değişebilir ama içeriğe olan ihtiyaç hiçbir zaman değişmez. İçerik olarak dünyada çok önemli bir yere sahip Türkiye'de hikaye bitmez. Bu güzel toprakların binlerce güzel hikayesi hala dizi ve film yapılmayı bekliyor.

Burak Sağyaşar: umudunu kolay kaybeden biri değilim. Üretebildiğimiz sürece gelecekte de başarıyı yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma sesleniyorum, enseyi karartmayın.

Bugünler de geçer.

& ;'Sosyal mesafeli' oturma düzeni olabilir

? Pandemi süreci sizi nasıl etkiledi?

- CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu:

16 Mart itibarıyla tüm salonlarımızı kapattık. Merkez ofisimizde görev alan ekiplerimizi uzaktan çalışma modeline geçirdik. Sektörümüzün zor günler geçirdiği aşikar. Temennimiz en kısa sürede hayatın normal akışına dönmesi.

Nurdan Ulu Horozoğlu:

Gösterimini yapacağımız ancak gündem sebebiyle vizyona giremeyen filmlerin yapımcılarıyla iletişim halindeyiz. Sinemaların açılış tarihi belirlendikten sonra filmlerin vizyon tarihleri de netleşecektir. Paydaşlarımızla birlikte farklı senaryolar için farklı çözüm yolları geliştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte birlikte hareket etmenin önemine inanıyoruz.

? İleriki süreçte ne gibi tedbirleriniz olacak?

- Nurdan Ulu Horozoğlu: Sinemalarımızı sağlık ve güvenlik açısından üst düzeye getirmek için çalışmalarımıza başladık. Süreç gerektirirse, gişe ve büfelerde sosyal mesafe kurallarını uygulayabiliriz. Salonlarımızdaki oturma düzenini de "diamond model" dediğimiz sosyal mesafe sağlayacak oturma düzenine sokabiliriz.

Eskisi gibi salonlar dolmazsa, bu kadar sinema ayakta kalabilir mi? Sosyal mesafe hep hayatımızda olursa, bu durum salonlara nasıl yansır?

- Nurdan Ulu Horozoğlu:

Sinema salonlarının özel atmosferinin hep cazip olacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Snob Magazin

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