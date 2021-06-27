Sinemalarla ilgili son karar verildi! Beyaz perde 1 Temmuz'dan itibaren açılıyor

Türkiye'de yaklaşık 8 aydan bu yana kapalı olan sinemalar, kapılarını açıyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren beyaz perdelerin sinemaseverlere açılacağını duyurdu.

Türkiye'de uzun süreden bu yana devam eden salgın ortamından en fazla etkilenen sektörlerin başında da sinemacılık geldi. Türkiye'de koronavirüs hasta sayısı tespit edildikten 5 gün sonra kapatılan sinemalar, 1 Temmuz 2020'de yeniden kapılarını açmıştı.

17 KASIM'DA KAPATILDI

Dünyada ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin birinci yıl dönümü olan 17 Kasım'da alınan yeni tedbir kararları doğrultusunda sinema salonları yıl sonuna kadar kapatıldı.

HAZİRAN'DA AÇILDI AMA VAZGEÇİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' genelgesinde açıldığı belirtilen sinema salonları, yayımlanan yeni genelgeyle 1 Temmuz'a kadar kapatıldı.

1 TEMMUZ'DA YENİDEN AÇILIYOR

Bakanlık, bugün yayınladığı 1 Temmuz Normalleşme Genelgesi'nde de sinema salonlarına yer verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sinema salonlarının 1 Temmuz itibariyle filmlerini oynatmaya başlayabileceği duyuruldu.

Genelgede konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.