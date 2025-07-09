Sinead Jack-Kısal kimdir? Sinead Jack-Kısal aslen nereli, Türk mü yabancı mı?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında ev sahibi Hollanda'ya konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayan mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanıyor. Peki, Sinead Jack-Kısal kimdir? Sinead Jack-Kısal aslen nereli?

SİNEAD JACK-KISAL KİMDİR?

Sinead Jack-Kısal 8 Kasım 1993 yılında dünyaya geldi. Mount Hope, Trinidad ve Tobago'da dünyaya gelen Sinead Jack-Kısal Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'nda orta oyuncu olarak forma giymektedir. Daha öncesinde; AZS Bialystok, Uraloçka, Galatasaray, Denso Airybees, İlbank, Grupa Azoty Chemik Police ve Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia'da oynadı.

1.96 boyunda olan milli voleybolcu 83 kilo ağırlığındadır. Smaç yüksekliği 324 santimetre olan oyuncunun blok yüksekliği 314 santimetredir.

8 Ağustos 2019'da Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlendi ve Türk vatandaşlığı kazandı. 2022'de beri Sultanlar Ligi'nde Türk statüsünde oynamaktadır.