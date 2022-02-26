SincansporBartınspor maçı sonrası gerginlik

Bölgesel Amatör Lig'de Sincan Belediyespor ve Bartınspor arasında oynanan müsabaka sonrasında gerginlik yaşandı.

Sincan Belediyespor'un 2-1 galip geldiği müsabaka sonrası çıkan gerginlikte kapılara zarar verildi. Yaşanan gerginlik ile ilgili Federasyon denetleyicisi Ahmet İşbilen tarafından tutanak tutulup federasyona gönderildi. - ANKARA

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