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SincansporBartınspor maçı sonrası gerginlik

İhlas Haber Ajansı - Spor
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SincansporBartınspor maçı sonrası gerginlik

Bölgesel Amatör Lig'de Sincan Belediyespor ve Bartınspor arasında oynanan müsabaka sonrasında gerginlik yaşandı.

Bölgesel Amatör Lig'de Sincan Belediyespor ve Bartınspor arasında oynanan müsabaka sonrasında gerginlik yaşandı.

Sincan Belediyespor'un 2-1 galip geldiği müsabaka sonrası çıkan gerginlikte kapılara zarar verildi. Yaşanan gerginlik ile ilgili Federasyon denetleyicisi Ahmet İşbilen tarafından tutanak tutulup federasyona gönderildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Sincan Belediyespor, Amatör Lig, Spor, Haberler

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