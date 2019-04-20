Sinan Gümüş Kadroda Yok

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, Kayserispor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'la mücadele eden Galatasaray'da Sinan Gümüş, müsabakanın 21 kişilik kadrosunda yer almadı. Sinan, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinden önce Florya Metin Oktay Tesisleri'ne takıma destek vermek için gelen sarı-kırmızılı taraftarlar için söylediği sözler dolayısıyla tepki çekmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA