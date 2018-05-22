Galatasaraylı Sinan Gümüş, Şampiyonlar Liginde Bayern Münih'i İstiyor

Sinan Gümüş, Şampiyonlar Ligi'ni özlediklerini söyledi.

Galatasaraylı futbolcu, "Bayern Münih ve Barcelona beğendiğim kulüpler ve onlara karşı oynamak güzel olur. Çünkü güzel bir hatıra olur ve o gruptan çıkmak bizim için daha da büyük bir anlam ifade eder" dedi.

"FATİH HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hoca değişikliğinin kendisi için çok şeyi değiştirdiğini belirten Sinan, "Fatih Hocam bana güvendiği için ona çok teşekkür ediyorum. Ben de inşallah o güvenin karşılığını vermişimdir" ifadesini kullandı.

"TOPU ELİNE ALDIYSA RAHAT BIRAKACAKSIN"

Göztepe maçında penaltıyı kullanmamasıyla ilgili olarak ise Sinan, "Ben iyi hissediyordum kendimi. Hoca da benim atmamı istedi. Ancak Gomis'le göz göze geldiğimizde 'Ben atmak istiyorum' dedi. Zaten takımın penaltıcısı oydu. Ben de 'Tamam, sana güveniyorum' dedim. O da bu güveni boşa çıkarmadı. Çünkü bir oyuncu o durumda kendine güvenip topu eline aldıysa rahat bırakacaksın" diye konuştu.