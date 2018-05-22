Galatasaraylı Sinan Gümüş, Şampiyonlar Liginde Bayern Münih'i İstiyor
Galatasaray'da forma giyen Sinan Gümüş, "Bayern Münih ve Barcelona'ya karşı oynamak güzel olur. O gruptan çıkmak bizim için daha büyük anlam ifade eder." dedi.
Sinan Gümüş, Şampiyonlar Ligi'ni özlediklerini söyledi.
Galatasaraylı futbolcu, "Bayern Münih ve Barcelona beğendiğim kulüpler ve onlara karşı oynamak güzel olur. Çünkü güzel bir hatıra olur ve o gruptan çıkmak bizim için daha da büyük bir anlam ifade eder" dedi.
"FATİH HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Hoca değişikliğinin kendisi için çok şeyi değiştirdiğini belirten Sinan, "Fatih Hocam bana güvendiği için ona çok teşekkür ediyorum. Ben de inşallah o güvenin karşılığını vermişimdir" ifadesini kullandı.
"TOPU ELİNE ALDIYSA RAHAT BIRAKACAKSIN"
Göztepe maçında penaltıyı kullanmamasıyla ilgili olarak ise Sinan, "Ben iyi hissediyordum kendimi. Hoca da benim atmamı istedi. Ancak Gomis'le göz göze geldiğimizde 'Ben atmak istiyorum' dedi. Zaten takımın penaltıcısı oydu. Ben de 'Tamam, sana güveniyorum' dedim. O da bu güveni boşa çıkarmadı. Çünkü bir oyuncu o durumda kendine güvenip topu eline aldıysa rahat bırakacaksın" diye konuştu.
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sinan efendi o işler düşündüğün gibi yürümüyor çıksın da bir gör.....orası şampiyonlar lig i türkiye ligi gibi çal düdüğü penaltı yok öyle bir dünyaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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sinan cım ligde hakemlerle gitmeye benzemez bu iş.alanyada muslera kırmızısını görse alanya penaltı kullansa sen ne o golü atardın nede şampiyon olurdunuz.dördüncü olurdunuz yeminle.bjk de havalara girdi sonu hüsran oldu.beş beş yedi.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ılk torbada lokomotıf moskova var bıde o gelıyormus :DCevap Yaz Yayından KaldırHAYDAR: gs 4.torbada ılk torbada moskova bulunuyor yanı torbanın en guçsuz takımı bızle eşleşirse grup dengelı olur fıngocum .Yayından KaldırBABA FİNGO: ufak takımları bilerek eşleştiriyorlar.olabilir1 Yayından Kaldır