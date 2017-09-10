Sinan Güler: "Son Periyotta İnanılmaz Bir Seviyeye Çıktılar"

A Milli Erkek Basketbol Takım kaptanı Sinan Güler, İspanya mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, rakiplerinin son periyotta inanılmaz seviyeye çıktıklarını söyledi.



A Mili Basketbol Takımı'nın kaptanı Sinan Güler maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



İspanya'nın turnuvanın en büyük favorisi olduğunu belirten Sinan Güler, "40 dakika boyunca oyundan düşmemek gerek. Maç içinde hatalar yaptık ancak savunma direnci ve enerjimizle maçın içinde kaldık. Son periyotta da inanılmaz bir seviyeye çıktılar" dedi.



Ellerinde değerli bir jenerasyon olduğunu da ifade eden Güler, "Turnuvada doğru işler yaptık ama bazı şeyler tecrübesizliğe bağlanabilir" dedi. - İSTANBUL