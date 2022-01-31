Altay Bayındır'ı kızdıracak transfer! A Milli Takım'ın kalecisi Sinan Bolat Fenerbahçe'de

Fenerbahçe devre arasında ilk takviyesini kaleye yaptı. Sarı-Lacivertliler, Belçika ekibi Gent'in kalesini koruyan milli kaleci Sinan Bolat'ın bonservisi için 600 bin euroya Belçika ekibiyle anlaşmaya vardı.

2,5 YILLIK

Sinan Bolat'la da 2,5 yıllık sözleşme için prensipte anlaşmaya varıldı. Sinan'ın maaşının 600 bin euro seviyesinde olduğu aktarıldı.

TARAFTAR ŞAŞIRDI

Fenerbahçeli taraftarlar Altay Bayındır ve Berke Özer'in koruduğu kalede başka bölgelere ihtiyaç varken yapılan bu transferi şaşkınlıkla karşıladı. Sezon sonu mukavelesi bitecek Berke'nin Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor.