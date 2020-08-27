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Milli kaleci Sinan Bolat, Belçika temsilcisi Gent ile anlaştı

Son olarak Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen milli kaleci Sinan Bolat, bir diğer Belçika temsilcisi Gent ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yaptığı resmi açıklamayla bu transferi kamuoyuna duyurdu.

Milli kaleci Sinan Bolat, Belçika temsilcisi Gent ile anlaştı
27.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:28

Milli kaleci Sinan Bolat'ın yeni takımı belli oldu. Belçika ekiplerinden KAA Gent, son olarak Royal Antwerp'te oynayan 31 yaşındaki file bekçisini transfer ettiğini duyurdu. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada Sinan'ın 2 yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Gent, aynı zamanda oyuncuya kariyerinin yeni sayfası için başarılar diledi.

BELÇİKA'NIN FARKLI TAKIMLARINDA OYNADI

Profesyonel kariyerine Belçika'nın Genk takımında başlayan Sinan, daha önce Standart Liege ve Club Brugge'da da ter dökmüştü.

Deneyimli milli kaleci, bir dönem Türkiye'de Kayserispor ve Galatasaray'da oynadıktan sonra Portekiz ekipleri Nacional ve Arouca'nın başarısı için de sahaya çıktı. Milli takımla 12 maçı bulunan kalecinin Porto deneyimi de bulunuyor.

Kaynak: DHA

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