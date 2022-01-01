Simge Aköz kimdir? Voleybol oyuncusu Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç?
O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına katılan Milli voleybol oyuncumuz Simge Aköz kimdir merak ediliyor. Peki, Simge Aköz kimdir? Voleybol oyuncusu Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç? Simge Aköz'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...
Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır. Peki, Simge Aköz kimdir? Voleybol oyuncusu Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç?
Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır.
2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı.
Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.
Bireysel
2019 Avrupa Şampiyonası "En İyi Libero"
2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"
2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri "En İyi Libero"
Millî takım
2017 Avrupa Şampiyonası - Bronz madalya
2018 Uluslar Ligi - Gümüş madalya
2019 Avrupa Şampiyonası - Gümüş madalya
2021 Milletler Ligi - Bronz madalya
2021 Avrupa Şampiyonası - Gümüş madalya
Kulüp Başarıları
2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu
2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü
2018 CEV Kupası Şampiyonluğu
2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü
2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği
2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu
Milli Takım Başarıları
2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü
2018 Milletler Ligi İkinciliği
2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği
2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü
2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü
Bireysel Başarıları
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"
2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – "En İyi Libero"
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