Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır. Peki, Simge Aköz kimdir? Voleybol oyuncusu Simge Aköz kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor, boyu kaç?

SİMGE AKÖZ KİMDİR?

Simge Şebnem Aköz, (d. 23 Nisan 1991, Samsun), Eczacıbaşı ve Türkiye A millî takımının voleybolcusu. Libero pozisyonunda görev almaktadır.

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'ne katıldı.

KARİYERİ

Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank (2015-2016) takımlarında forma giymiştir. 2016-2017 sezonundan beri halen Eczacıbaşı VitrA kadrosunda forma giymektedir.

ÖDÜLLERİ

Bireysel

2019 Avrupa Şampiyonası "En İyi Libero"

2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası "En İyi Libero"

2020 Tokyo 2020 Olimpiyat Avrupa Kıta Elemeleri "En İyi Libero"

Millî takım

2017 Avrupa Şampiyonası - Bronz madalya

2018 Uluslar Ligi - Gümüş madalya

2019 Avrupa Şampiyonası - Gümüş madalya

2021 Milletler Ligi - Bronz madalya

2021 Avrupa Şampiyonası - Gümüş madalya

BAŞARILARI

Kulüp Başarıları

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

2019 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Milli Takım Başarıları

2017 Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 Milletler Ligi İkinciliği

2019 Avrupa Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

2021 Milletler Ligi Üçüncülüğü

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülüğü

Bireysel Başarıları

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Rüya Takımı – "En İyi Libero"

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Rüya Takımı – "En İyi Libero"

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