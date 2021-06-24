Simav'ın kent estetiğine katkı sağlayacak sanayi yapı kooperatifi kuruldu
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Simav'ın kent estetiğine katkı sağlayacak sanayi yapı kooperatifi kuruldu

Simav'ın kent estetiğine katkı sağlayacak sanayi yapı kooperatifi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde kent estetiğine katkı sağlayacağı belirtilen 2'inci Kobi Sanayi Sitesi Kooperatifi kuruldu.

Kütahya'nın Simav ilçesinde kent estetiğine katkı sağlayacağı belirtilen 2'inci Kobi Sanayi Sitesi Kooperatifi kuruldu.

Simav Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Osman Ergün, Kahraman Aktay, Ahmet Şimşek, İbrahim Karataş, Kooperatif Kurucu Başkanı Fatih Köse ile kooperatifin yönetim ve denetim kurulu üyeleri katıldı.

Sınırlı Sorumlu Simav Kobi Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı Fatih Köse, Bazı işletmelerde yer darlığının olduğunu belirterek, kurulacak olan 230 bin metrekare alanda 70 firmaya işyeri kazandırıp, 2 bin 500 kişiye de iş imkanı sağlanacağını ifade etti.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Kurulacak Sanayi alanının, Simav'ın ihtiyacı olan bir proje olduğunu belirterek, Simav'ın kent estetiğine de hizmet edeceğini ifade etti.

Ak Parti Kütahya İl Genel Meclisi üyesi Ahmet Şimşek, faydalı bir projenin başladığını belirtti. Şimşek, "Şehrin kalabalığını ve yoğunluğuna olumlu katkıları olabilecek bir proje" dedi.

Bulunduğu yerin özel koşullarının önemine değinen Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kurulması planlanan sanayi sitesinin Simav için uygun bir proje olduğunu belirtti. Kaymakam Halim, Kooperatif kurucularını zorlu ve yoğun bir maratonun beklediğini ifade ederek, katılımcılara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Simav'ın kent estetiğine katkı sağlayacak sanayi yapı kooperatifi kuruldu
Simav'ın kent estetiğine katkı sağlayacak sanayi yapı kooperatifi kuruldu
Simav'ın kent estetiğine katkı sağlayacak sanayi yapı kooperatifi kuruldu
Simav'ın kent estetiğine katkı sağlayacak sanayi yapı kooperatifi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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