Simav'dan Buca Spor Akademisi'ne bir yıldız daha - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Simav'dan Buca Spor Akademisi'ne bir yıldız daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Simav'dan Buca Spor Akademisi'ne bir yıldız daha

İzmir Buca Spor Akademisi'ne üçüncü yıldız olarak, Simavlı 14 yaşındaki Yusuf Asaf Evcen'ın seçildiği bildirildi.

İzmir Buca Spor Akademisi'ne üçüncü yıldız olarak, Simavlı 14 yaşındaki Yusuf Asaf Evcen'ın seçildiği bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, sporun her dalında yetişen gençlerle gurur duyduklarını belirtti.

Sapmaz, "Buca Spor Simav Futbol Okulu'ndan genç bir futbolcumuz daha profesyonelliğe adım attı. Spor Okulu'nun kuruluşunda kayıt olan ve tüm antrenmanlara katılarak devamlılık gösteren 2007 doğumlu Yusuf Saf Evcen, başarılı performansı ile Buca Spor Futbol Akademisi'ne seçildi. Futbolcu gencimize bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyor, antrenör Kemal Şafak Aksu ve ekibini kutluyoruz" dedi.

Simav'dan üçüncü akademi transferi olan Evcen'in eğitim ve futbol hayatına İzmir'de devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Simav'dan Buca Spor Akademisi'ne bir yıldız daha

Simav'dan Buca Spor Akademisi'ne bir yıldız daha

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev
Magazin Kylie Jenner Bensu Soral Deniz Akkaya Ferhan Şensoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şans Oyunları Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Simav'dan Buca Spor Akademisi'ne bir yıldız daha - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 10:27:31. #1.11#