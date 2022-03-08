Simav'da çiftçilere 5,5 milyon TL bitkisel üretim desteklemesi ödenecek

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Simav'da 2021 Yılı Bitkisel Üretim Desteklemeleri kapsamında çiftçilere yaklaşık 5,5 Milyon TL ödeneceğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, "Bakanlığımızın çiftçilerimize verdiği pek çok destekleme mevcut olup bitkisel üretimi teşvik etmek için uyguladığı destekler de bunlardan en önemlileridir. Bu kapsamda başta mazot gübre desteği olmak üzere, sertifikalı fidan ve tohum desteği, kuraklık desteği, yem bitkisi desteği gibi pek çok destekleme kalemi mevcuttur. Bakanlığımıza bağlı kayıt sistemlerine (ÇKS, ÖKS) kayıtlı olan üreticilerimize her yıl düzenli olarak bu desteklemeler verilmektedir. Yem bitkisi desteği, bambus arısı desteği, Sertifikalı fidan, tohum desteği ve fark desteği gibi bazı desteklemelerden yararlanmak için ise kayıt sistemlerine kayıtlı olmanın yanında çiftçimizin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze gelerek ürününü tespit ettirmesi de gerekmektedir" dedi.

2021 yılında Simav ve köylerinde Bitkisel Üretimde bulunan çiftçilere yaklaşık 5,5 Milyon TL destek ödeneceğini belirten Müdür Tokdemir, "Desteklemelerin listeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde ve Köylerimizde askıya çıkarılarak askı neticesinde de kesinleşmiş olup ileriki günlerde Bakanlığımızca bu desteklemeler üreticilerimizin Ziraat Bankasındaki hesaplarına veya isimlerine yatırılacaktır" dedi.

"Mazot gübre desteği dekar başına 100 TL civarında olacak"

Gıda üretiminin ve tarımın öneminin giderek artmakta olduğunu, bu dönemde çiftçilerin üretmeye devam etmesi için Bakanlık ve Devlet desteklemelerinin devam ettiğini söyleyen Tokdemir, mazot gübre desteğinin dekar başına 100 TL civarında olacağını, bu sebeple çiftçilerin mutlaka üretim yapmaları ve desteklemelerden yararlanmak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti.(MA-EFE) - KÜTAHYA