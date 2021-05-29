Şili basını, Fenerbahçe'nin yeni hocasını yazdı! Manuel Pellegrini'yle dirsek teması kuruldu

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör konusunda belirsizlik sürerken, Şili basınından çarpıcı bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini'ye teklif yaptığı öne sürülürken tecrübeli hocanın kısa süre içinde cevap vereceği belirtildi. Şilili hoca, 13/14 sezonunda Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun takımdaki geleceği bilinmezliğini korurken yeni bir teknik direktörün ismi gündeme geldi. Şili basınına göre, sarı-lacivertlilerde Manuel Pellegrini ismi gündeme geldi.

KISA SÜRE İÇİNDE CEVAP VERECEK

Şili basınından Encancha'nın haberine göre, sarı-lacivertliler Betis'in teknik patronu ile görüştü ve takımın başına geçmesi için bir teklif yaptı. 67 yaşındaki teknik adamın yapılan teklifin ardından çevresine danıştığı ve kısa süre içinde bir karar vereceği kaydedildi. Betis ile geçtiğimiz yaz 3 yıllık kontrat imzalayan deneyimli hoca, kulübü UEFA Avrupa Ligi'ne taşımayı başarmıştı. İspanyol ekibi, La Liga'yı 61 puanla 6. sırada tamamladı.

MANUEL PELLEGRINI'NİN KARİYERİ

Betis öncesinde son olarak West Ham United'ın başında olan Manuel Pellegrini, Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştırdı. Şilili hoca, Real Madrid, Manchester City, Malaga, Villarreal'de görev yaptı. 67 yaşındaki antrenör, Avrupa dışında da Hebei China Fortune, River Plate, San Lorenzo, Deportiva Quito, Palestino ve Universidad Catolica gibi takımların teknik direktörlüğünü yaptı.