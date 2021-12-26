Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1
STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadı HAKEMLER: Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı NİĞDE ANADOLU FK: Enes- Tuncay (Dk. 77 Mustafa), Adem, Ümit, Tayfun, Cumhur (Dk.66 Hüseyin), Yılmaz (Dk. 46 Muhammet), Emre (Dk.
FATİH, İSTANBUL (DHA) -
STAT: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus StadıHAKEMLER: Burak Akdağ, Emin Barlas, Kadir Akıllı NİĞDE ANADOLU FK: Enes- Tuncay (Dk. 77 Mustafa), Adem, Ümit, Tayfun, Cumhur (Dk.66 Hüseyin), Yılmaz (Dk. 46 Muhammet), Emre (Dk. 88 Atalay), Alperen, Polat, FerhatSİLAHTAROĞLU VANSPOR FK: Aydın- Mete, Emrah(Dk. 74 Kubilay ), Fatih, Hamza (Dk. 90 Mehmet Ali), Selim, Furkan (Dk. 74 Furkan İnce), İlyas, İsmet, Sedat (Dk. 87 Baran), BarışSARI KARTLAR: Emre, Alper, Ferhat ( Niğde Anadolu FK) – Fatih, Hamza, İlyas, Furkan (Silahtaroğlu Vanspor FK)GOLLER: Dk. 52 Hamza (Silahtaroğlu Vanspor FK)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu FK, sahasında Silahtaroğlu Vanspor FK'ya 1 - 0 yenildi.