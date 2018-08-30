Silah Zoruyla Kaçırılan Ayşe Giray, Eski Eşini Formül Hırsızlığıyla Suçlamıştı

Ünlü yoğurt markası Chobani'nin patronu Hamdi Ulukaya'nın eski eşi Ayşe Giray, Ulukaya'yı formül çaldığı iddiasıyla suçlamıştı. Giray, Ulukaya'nın Chobani şirketine rakip olan Yunan şirketi Fage'in gizli formülünü 30 bin dolar vererek ele geçirdiğini iddia etmişti. Ayşe Giray, iki Türk tarafından Florida'nın West Palm şehrinde tehdit ve silah zoruyla kaçırıldı.

ÇALINTI FORMÜLLE ŞİRKETİ GELİŞTİRDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Hamdi Ulukaya, 'çalıntı formül' iddiasından bir yıl önce eşiyle davalık olmuştu. İddiaya göre Ulukaya Avrupa'da Yunan markası Fage'in eski yöneticisiyle buluştu ve 30 bin dolar karşılığında formülü aldı. Sonrasında bu formülle Chobani markasını geliştirdi.

YÜZDE 53'LÜK HİSSE İSTEYİNCE DAVALIK OLMUŞLARDI

Ayşe Giray, şirket kurulurken sermaye sağladığını iddia edereken, yüzde 53'lük hissenin kendisine ait olduğunu söylemişti. Ancak Ulukaya, bu iddiayı reddetmişti. Bu tartışma yüzünden Giray ve Ulukaya 2012 yılında davalık olmuştu.