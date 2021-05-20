Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Ekonomi

Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı Siirt'te kuraklık nedeniyle fıstıkların yanmasından korkan bağ ve bahçe sahipleri tarlalarda ilaçlama çalışması başlattı.

Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı

SİİRT - Siirt'te kuraklık nedeniyle fıstıkların yanmasından korkan bağ ve bahçe sahipleri tarlalarda ilaçlama çalışması başlattı.

'Yeşil altın' olarak bilinen ve ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira katkısı bulunan Siirt fıstığı ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Kuraklık nedeniyle korku yaşadıklarını belirten üreticiler, mahsullerinin yanmaması için ilaçlama çalışması başlattı. Her yıl fıstık bahçesine gelerek amcalarına yardım ettiğini dile getiren Seyit Can, bu yıl yağışların yetersiz olmasından dolayı önlem amaçlı fıstık ağaçlarını ilaçlamaya geldiklerini söyledi. Can, "Amcalarım yıllardır çiftçilikle uğraşıyor. Bu senenin mahsulleri kuraklık olduğundan dolayı yanıyor. Yanmasınlar diye 15 gün arayla ilaçlama ve bakımını yapıyoruz. Amcalarım bazen yetiştiremiyor ben de onlara yardım ediyorum" dedi.

Kuraklık nedeniyle fıstıkların yanmaması için ilaçlama çalışması yaptıklarını belirten Salih Can ise geçen yıl ki gibi verimli bir yıl olmasını istediklerini dile getirdi. Can, "İlaçlama yapıyoruz bu sene mahsulleri daha iyi toplayabilmek için. Yanmasınlar diye temizleyip bakımını yapıyoruz. İnşallah bu yıl geçen yıl ki gibi verimli bir yıl olur" diye konuştu.

Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı
Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı
Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı
Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı
Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı
Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı
Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Burak Sergen Jennifer Lopez Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Arda Turan Hakan Arslan Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te kuraklık bağ sahiplerini korkuttu: Mahsullerin yanmaması için ilaçlama çalışması başlatıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 11:10:16. #1.13#

title