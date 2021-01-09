Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı
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Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı

09.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:12
Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı

Siirt'te tarlasında ekin yaptığı sırada taş bulan ve bunların göktaşı olduğunu iddia eden bir kişi, taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı. Çiftçi, taşlara analiz yaptırdığını ve yüzde 90 göktaşı olduğunu söyledi.

Siirt'te tarlasına ekin yapan çiftçi Edip Koral, ekin sırasında kendisine farklı gelen taşlar buldu. Taşların yapısının farklı olması nedeni ile araştırma yapan Koral, taşları evine götürdü. Bulduğu taşların göktaşı olduğunu iddia eden Koral, parçalar için 50 bin dolar fiyat biçti.

Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı

"ANALİZİNİ DE YAPTIRDIM YÜZDE 90 GÖK TAŞI"

Taşlara 20 bin dolar verildiğini fakat kendisinin bunu kabul etmediğini savunan Koral, elindeki taşlar için 50 bin dolar istediğini söyledi. Koral, "Siirt'te çiftçilik yapıyorum. Tarlamda ekin yaparken birkaç parça taş buldum. Çok ilgimi çekti. Biraz araştırdım bunun göktaşı olabileceğine karar verdim. Göktaşı olma ihtimali nasıl anlaşılır mıknatıs tutuyorsa gök taşı olma ihtimali çok yüksektir. Ben uzun süre araştırdım. Bunun numunelerini yurt dışına gönderdim birkaç alıcı çıktı. Göktaşlarıma 20 bin dolar fiyat biçtiler, ben kabul etmedim, vermeyeceğimi söyledim. Göktaşlarına 50 bin dolar istiyorum. Eğer bu parayı bana verecek olan varsa gelip göktaşlarımı alabilir. Analizini de yaptırdım yüzde 90 gök taşıdır" dedi.

Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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