Sigaraya 5 TL zam geldiği yönündeki iddialar yalanlandı

Her yılın başında olduğu gibi sigarada ÖTV ve maktu vergi oranlarının bu yıl da düzenlenmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle birlikte sigara fiyatlarına zam bekleniyor.

5 TL ZAM İDDİASI

Geçtiğimiz gün, P... M... grubundaki sigaralara fahiş zam geldi iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. İddialara göre grubun sigaralarına 5 TL zam geleceği söyleniyordu. Zamla birlikte en pahalı sigaranın 24.50 TL'ye çıkacağı öne sürüldü.

AYBAŞ YALANLADI

Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, söz konusu iddiaları yalanladı.

"PAYLAŞILAN LİSTE DOĞRU DEĞİL"

Aybaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şu an P... M...sisteminde fiyat budur diğer zamlı haberler e itibar etmeyiniz. Fake yayılan sigara fiyat zammı 5 lira diye geçti gerçi olursa da şaşırmayın. Sigaraya zam gelmedi arkadaşlar paylaşılan liste doğru liste değildir. Zam geçişi olduğunda paylaşacağım takipte kalın." ifadelerini kullandı.

#Dolar yükselişine sizce devam edecek mi? — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

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