Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan torba yasa teklifiyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılacak.

CUMHURBAŞKANININ YETKİSİ ARTIRILDI

Haber türk'in haberine göre; değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergi ile motorlu taşıtlardan alınan özel tüketim vergisini bir katına kadar artırma yetkisi üç katına çıkartılacak. Cumhurbaşkanı ayrıca Ötv uygulamasında motorlu taşıtlar için farklı matrah grupları oluşturmaya, matrah grupları ve motor gücü itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak. Cumhurbaşkanı'nın söz konusu vergileri sıfıra kadar indirme yetkisi de devam edecek.

ATV VE UTV YÜZDE 25 ÖTV'YE TABİ TUTULACAK

ATV (All Terrain Vehicle – Her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle – Çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç tipleri fiziksel ve teknik özelliklerine göre farklı gümrük tarife istatistik pozisyonlarında gösterilebildiği için ÖTV kapsamı dışına çıkartılabiliyor. Bunun önüne geçmek amacıyla tüm ATV ve UTV araçlar yüzde 25 ÖTV'ye tabi tutulacak.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

Haberler.com - Ekonomi Haberleri