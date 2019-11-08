Siemens Türkiye'ye Altın Örümcek'ten dijital iletişim ödülü

08.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:01

Siemens Türkiye'nin akıllı termostat ürünü için yürüttüğü dijital iletişim kampanyası, Türkiye'nin en iyi internet ve dijital uygulamalarının belirlendiği Altın Örümcek Ödülleri'nde 'Dijital Pazarlama-Entegre Kampanya' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.



Bu yıl 17'nci kez düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Jüri değerlendirmesi ve halk oylaması sonucu belirlenen projeler, ödüllerini Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen törende aldı. Bu yıl ilk kez 'Dijital Pazarlama' kategorisinin dahil edildiği Altın Örümcek Ödülleri'nde 'Dijital Pazarlama-Entegre Kampanya' kategorisinin kazananı Siemens Türkiye oldu.



Yapılan bilgilendirmede; akıllı termostat ürünü için Kollektif Dijital Reklam Ajansı ile çalışan Siemens Türkiye, dijital kampanyasını #SiziDüşünür sloganıyla yürütmüştü. Dijital anneler, iş insanları ve IoT ile ilgilenen teknoloji uzmanlarının hedeflendiği kampanyada lokasyon bazlı dijital iletişim çalışması yapılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA