Siber Tehdit Avlama Teknolojileri Nelerdir?

Nebula Bilişim Genel Müdürü Serkan Akcan, siber tehdit avlama teknolojileri hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bilgi güvenliğinin çözmekte en zorlandığı konunun var olan tehditleri yakalamak, avlamak olduğunu ve bunun tek bir ürünle değil de birden çok teknoloji ile yapılabildiğini ifade eden Akcan, Nebula'nın bir siber istihbarat servisine sahip olduğunu ve bu servisle Türkiye'ye özel atakları bulup, kurumlara zarar vermeden önce bu bilgileri müşterilerin ürünlerine entegre ederek onlara koruma sağladığını belirtti.