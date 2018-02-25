Siber Saldırılara Karşı Hangi Önlemler Alınabilir?

Anadolu Sigorta Bilgi Güvenliği Birim Yöneticisi Onur Ayyıldız, siber saldırılara karşı hangi önlemlerin alınabileceğini Wise TV'ye anlattı.

Siber saldırılar konusunda en zayıf halkanın insan olduğunu ve insanı güçlendirmenin siber güvenlik açısından önemli olduğunu belirten Ayyıldız, internetin artık hayatımızda en önemli parça haline gelmeye başladığı bu zamanlarda, insanları eğitmenin kurum ve kuruluşları siber saldırılardan koruyabilmesi açısından önemini ifade etti.