Sheffield Wednesday, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi
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Sheffield Wednesday, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi

29.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:37

İngiliz futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Tony Pulis'in, 45 gün önce başına geçtiği Championship ekibi Sheffield Wednesday'deki görevine son verildi.

İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 62 yaşındaki Galli teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

10 MAÇTA TEK GALİBİYET ALABİLDİ

Göreve geçen ay Garry Monk'un yerine getirilen Pulis, takımı çalıştırdığı 45 gün içinde çıktığı 10 maçta tek galibiyet sevinci yaşadı.

Daha önce Stoke City, Crystal Palace, West Bromwich Albion, Middlesbrough gibi takımları çalıştıran Pulis, 2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçilmişti.

SEZONA -6 PUANLA BAŞLADILAR

Sheffield Wednesday, ligde 13 puanla küme düşme hattında, 23. sırada bulunuyor. İngiltere temsilcisi, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle sezona -12 puanla başlamış ve kulüpten yapılan itirazın ardından indirime gidilerek ceza -6 puana düşürülmüştü.

Sheffield Wednesday, teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları (1)
GAZETECİLİK: Kaç maça çıktı? kaç bereberlik kaç maglubiyet ? Bu nasıl haber içeriği arkadaşlar ?
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