Sheffield Utd - Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
31.10.2020 01:00 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:11
Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en önemli maçları bugün oynanıyor. Peki Sheffield Utd - Manchester City maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Premier Lig'de bugün 7. haftanın maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Sheffield Utd - Manchester City maçıdır. Peki Sheffield Utd - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
SHEFFİELD UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sheffield Utd - Manchester City maçı 31 Ekim Cumartesi günü (yani bugün) öğlen saat 15:30 'da başlayacaktır.
SHEFFİELD UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Sheffield Utd - Manchester City maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca S Sport D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.
SHEFFİELD UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bramall Lane Stadyumu, Sheffield'da oynanacak.