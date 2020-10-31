Sheffield Utd - Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Sheffield Utd - Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

31.10.2020 01:00 | Son Güncelleme: 31.10.2020 01:11
Sheffield Utd - Manchester City İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi?

Premier Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en önemli maçları bugün oynanıyor. Peki Sheffield Utd - Manchester City maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Premier Lig'de bugün 7. haftanın maçları oynanacak. Bu maçlardan birisi de Sheffield Utd - Manchester City maçıdır. Peki Sheffield Utd - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

SHEFFİELD UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sheffield Utd - Manchester City maçı 31 Ekim Cumartesi günü (yani bugün) öğlen saat 15:30 'da başlayacaktır.

SHEFFİELD UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sheffield Utd - Manchester City maçını S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca S Sport D-Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Web , Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 kanallarında da verilecek.

SHEFFİELD UNİTED - MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bramall Lane Stadyumu, Sheffield'da oynanacak.

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