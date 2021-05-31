Shane Larkin: "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için mutluyuz"

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Euroleague kupasını Türkiye'ye getirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Euroleague kupasını Türkiye'ye getirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Havalimanında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, "Bu kupayı evimize getirdiğimiz mutluyuz. Uzun bir sezondu ama biz iyi şeyler başardık ve takımımla beraber mutluyum. Kupayı Türkiye'ye, evimize getirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı