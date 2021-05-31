Shane Larkin: "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için mutluyuz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Shane Larkin: "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için mutluyuz"

Shane Larkin: 'Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için mutluyuz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Euroleague kupasını Türkiye'ye getirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Euroleague kupasını Türkiye'ye getirdikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen THY Euroleague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek şampiyon olan Anadolu Efes yurda döndü. Havalimanında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, "Bu kupayı evimize getirdiğimiz mutluyuz. Uzun bir sezondu ama biz iyi şeyler başardık ve takımımla beraber mutluyum. Kupayı Türkiye'ye, evimize getirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

(Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Shane Larkin: 'Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için mutluyuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı
EuroLegue şampiyonu Anadolu Efes'e siyasilerden tebrik mesajı yağdı
Ergin Ataman kazandığı kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı
Ergin Ataman kazandığı kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı
Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan müjde: Efes-Barcelona finali şifresiz kanalda olacak
Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan müjde: Efes-Barcelona finali şifresiz kanalda olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Derya Yanık Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Müge Anlı Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Shane Larkin: "Kupayı Türkiye'ye getirdiğimiz için mutluyuz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:15:28. #1.15#

title