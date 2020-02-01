Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı. Spor dünyasında yankı uyandıran gelişme ülke basınında da yer buldu. Shane Larkin'in kararı sonrası Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında konuları da merak konusu oldu.
Türk Mili takımını tercih ettiğini açıklayan Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Shane Larkin "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum" dedi. Shane Larkin'ın açıklaması sonrası Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında konuları merak edildi.
SHANE LARKİN KİMDİR?
Shane Larkin Doğum Tarihi: 2 Ekim 1992
Shane Larkin Kaç Yaşında: 27 yıl yaşında
Shane Larkin Nereli: Cincinnati, Ohio, ABD
Shane Larkin Boy: 1,82 m
Shane Larkin NBA seçmeleri: 2013: 1. tur 92. sıra
Shane Larkin Şu andaki takımı: Anadolu Efes (#0)
Shane Larkin NBA seçmesi: 2013
DeShane "Shane" Larkin Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.80 metre boyunda, 80 kilogram ağırlığındadır.
2013 NBA Seçmeleri'nde Atlanta Hawks tarafından 18. sıradan seçildi. Daha sonra Dallas Mavericks'e takas edildi.
Anadolu Efes'in 29 Kasım 2019 tarihinde EuroLeague'in 11.haftasında Bayern Münih'i 104-75 yendikleri maçta attığı 49 sayı ile bir EuroLeague maçında atılan sayı rekorunun sahibi oldu.
TÜRK MİLLİ TAKIMINI TERCİH ETTİ
Shane Larkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.