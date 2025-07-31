Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Shakhtar Donetsk Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı 2-0'lık Shakhtar Donetsk üstünlüğüyle devam ediyor.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçını HT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Shakhtar Donetsk Beşiktaş maçı Gelsenkirchen'da, Veltins-Arena Stadyumu'nda oynanacak.