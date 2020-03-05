Shabani Nonda'nın AS Monaco Formasıyla En İyi Anları

05.03.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:21

AS Monaco'nun 2000-01 sezonunda Rennes'ten transfer ettiği Kongolu santrafor Shabani Nonda'nın 5 sezon formasını giydiği Fransız ekibindeki en iyi anlarını ve gollerini Dugout farkıyla sizler için derledik.