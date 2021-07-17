Shabab Al-Ahli, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Paulinho için devreye girdi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde Paulinho için Dubai ekibi Shabab Al-Ahli devreye girdi. Brezilyalı futbolcuya dolgun bir sözleşme önerildiği öğrenilirken kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı ifade edildi.