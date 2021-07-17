Shabab Al-Ahli, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın talip olduğu Paulinho için devreye girdi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde Paulinho için Dubai ekibi Shabab Al-Ahli devreye girdi. Brezilyalı futbolcuya dolgun bir sözleşme önerildiği öğrenilirken kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı ifade edildi.
Brezilyalı orta saha Paulinho'nun transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray'a güçlü bir rakip çıktı. Fransız basınında yer alan iddialara göre, Dubai ekibi Shabab Al-Ahli Dubai yıldız futbolcunun transferini bitirmeye çok yakın.
RESMİ İMZALARIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ATILMASI BEKLENİYOR
Fanatik'in Foot Mercato'dan aktardığı habere göre; Bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki futbolcu için Dubai temsilcisi Shabab Al-Ahli Dubai Club, devreye girdi ve ciddi bir teklifte bulundu. Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde Shabab Al-Ahli yetkilileriyle görüşme gerçekleştirip transferi sonuçlandıracağı öğrenildi.