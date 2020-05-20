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SGK ve vergi borçlarına ödeme kolaylığı isteği

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Etik Kurulu Sekreteri Ahmet İçyer, korona virüs salgını nedeniyle mücbir sebep hükümlerinin bütün sektörlere uygulanarak, SGK ve vergi borçlarına ödeme kolaylığı getirilmesinin piyasalara moral...

SGK ve vergi borçlarına ödeme kolaylığı isteği
20.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:02

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Etik Kurulu Sekreteri Ahmet İçyer, korona virüs salgını nedeniyle mücbir sebep hükümlerinin bütün sektörlere uygulanarak, SGK ve vergi borçlarına ödeme kolaylığı getirilmesinin piyasalara moral vereceğini söyledi.

Ahmet İçyer yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sonrası Mart ayında uygulamaya konulan bir dizi düzenleme ile hem çalışan hem de işverenlerin yükünün hafifletilmeye çalışıldığını kaydetti. Mücbir sebep hükümlerinden faydalanan firmaların Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait KDV, muhtasar ve SGK primlerinin 6'şar ay ertelendiğini hatırlatan İçyer, "Mücbir sebep her sektöre uygulanmalıdır. Etkilenmeyen kimse yoktur. Biriken kiralar, yakıtlar, girdi maliyetleri ödemeleri, çalışan kesime ödenen ücretler yanı sıra vergi ve SGK gibi devlete olan borcun ödenememesini doğuracaktır. Hazineye gelir sağlayacak, mükellefin moralini düzeltecek düzenlemeler gerekir. Ekonomide beklentiler çok önemlidir. Bu beyanların bitmesiyle beklentileri olumluya çevirmek, piyasalara moral vermek gerekmektedir. Biriken vergi ve SGK borçlarına ödeme kolaylığı, matrah artırımı, kasa ve stok düzenlemelerini ihtiva eden yeni düzenlemeler en doğru adım olacaktır. Böyle bir düzenleme ile hem hazineye gelir oluşturmak, hem de mükelleflerin nefes almasını sağlamak iş dünyasını motive edecektir. Net aktif vergisi, ekonomik denge vergisi gibi yeni vergiler ihdas etmek yangına körükle gitmek demektir. İşsizlik rakamlarının büyümesi, ekonominin küçüldüğü bu dönemlerde yeni vergi ihdas etme yerine gerçek ve tüzel kişilerin üzerinde ki yüklerinin hafifletilmesi gerekir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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