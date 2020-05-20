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Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu

Yeni hasat sezonunun ilk buğdayı Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) işlem gördü.

Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu
20.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:37

Yeni hasat sezonunun ilk buğdayı Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) işlem gördü. Adana'nın Ceyhan ilçesinde hasadı yapılarak Gaziantep'e getirilen sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu.

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'nde hasadı yapılan 2020 yılının ilk buğdayı piyasaya sürülmek üzere Gaziantep'e getirildi. Güneşoğlu Gıda Sanayi Ltd. Şti tarafından sabah saatlerinde satışa sunulan sezonun ilk buğdayı, tüccar ve işletmecilerin yakın ilgisini gördü. Yaklaşık 150 ton olduğu açıklanan 2020 yılının ilk ekmeklik buğdayı, kilogramı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu.

Hasat sezonunun ilk buğdayının iklimsel nedenlerden dolayı genellikle Adana'nın Ceyhan, Karataş ve Yumurtalık ilçelerinde yetiştirilerek Gaziantep'e getirildiğini kaydeden satıcı şirketin sorumlusu Ahmet Güneş, bu durumun o bölgedeki çiftçilerin erken ekim yapması ve hava şartlarından kaynaklandığını söyledi. Geçtiğimiz ve ondan önceki sezonda Gaziantep'te sezonun ilk buğdayını kendilerinin satışa çıkardığını anımsatan Güneş, "Bu sene geçtiğimiz yıla oranla havaların daha yağışlı ve serin gitmesinden dolayı ilk ürünün hasadı yaklaşık 1 hafta gecikmeli olarak gerçekleşti" dedi.

İlk mahsulün GTB hububat ve bakliyat satış salonlarının Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olmasından dolayı buğday arazisi içerisinde satışa çıkarıldığını belirten Güneş, ilk mahsulün Öz Un Gıda Sanayi AŞ. tarafından kilogramı 1 lira 73 kuruştan satın alındığını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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