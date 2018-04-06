Sezgin Izgara'ya Görkemli Açılış

Bursaspor Kulübü yönetim kurulu üyesi Sezer Sezgin'in Orhangazi ilçesinde açtığı ızgara salonu hizmete girdi.

Orhangazi-Bursa yolunda Marzim Tesislerinde açılan Sezgin Izgara'nın ikinci şubesi çok sayıda davetlinin katıldığı törenle hizmete girdi. Orhangazili genç işadamı ve Bursaspor yöneticisi Sezer Sezgin'in sahibi olduğu mekanın açılışına Ak Parti Bursa milletvekilleri İsmail Aydın, Hüseyin Şahin, Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve kulüp yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sezgin Izgara'nın ikinci şubesinde bütün ızgara çeşitlerinin yanı sıra pide çeşitleri de yer alacak. Sezgin Izgara'da ayrıca oluşturulan ayrı bir satış reyonunda Orhangazi'ye has ürünler, zeytin, zeytin yağı ve turşu satışları da gerçekleştirilecek. - BURSA