Sezer Özmen Turgutluspor'da
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Sezer Özmen Turgutluspor'da

22.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:41
Sezer Özmen Turgutluspor'da

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında yeni teknik patronu Ramazan Kurşunlu yönetiminde başarı hedefleyen Turgutluspor, en son Hekimoğlu Trabzon forması giyen stoper Sezer Özmen'i kadrosuna kattı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısında yeni teknik patronu Ramazan Kurşunlu yönetiminde başarı hedefleyen Turgutluspor, en son Hekimoğlu Trabzon forması giyen stoper Sezer Özmen'i kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılarla sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan tecrübeli stoper, Başkan Taner Kestaneci'nin de katıldığı imza töreninde Turgutluspor formasıyla başarılı olmak için elinden geleni yapacağını dile getirdi. Beşiktaş'ta profesyonel olan 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde Çaykur Rizespor, Samsunspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Ümraniyespor, Balıkesirspor'un yanı sıra Fransa'da Metz'de de oynadı. Şampiyonluk ve Play-Off tecrübeleri yaşayan, Süper Lig'de 15, 1'inci Lig'de 161 maçta görev yapan Sezer, bu sezon ilk yarıda 9 maçta forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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