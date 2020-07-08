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Seyircisiz maçların dev kulüplere zararı büyük

Dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübünün, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi.

Seyircisiz maçların dev kulüplere zararı büyük
08.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:13

Dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübünün, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi. Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon euroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olarak dikkat çekiyor.

KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübün gelir kaybını inceledi. Dünyadaki tüm ligler yaklaşık üç ay ertelenirken, yeniden start alan lig maçları ise seyircisiz olarak oynanıyor. Yapılan araştırmaya göre; dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübü, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacak.

BARCELONA'NIN KAYBI 36.2 MİLYON EURO2018-2019 sezonunda 174.9 milyon euroluk maç günü geliriyle zirvede yer alan İspanyol devi Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon euroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olacak. Geçtiğimiz sezon 155 milyon euro maç günü geliri elde eden Real Madrid'in kaybı ise 34.4 milyon euro. Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını ise 29 milyon euroyla Manchester United yaşayacak.KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm futbol kulüpleri ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde. Hatta birçok kulüp iflas etmenin eşiğine geldi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kulüpler maç günü hasılatlarından da bu zor dönemde mahrum kalıyor. Bu da futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Maçların seyircisiz oynamasının devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde birçok kulübü çok zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz" dedi.Araştırmaya göre maç günü geliri en çok olan 10 kulübün kaybı şöyle;Kulüp    18-19 Maç Günü Geliri    Bir koltuktan kazancı    Toplam gelir kaybıBarcelona    174.9 milyon euro    60.7 bin euro    36.2 milyon euroR.Madrid    155 milyon euro    70.8 bin euro    34.4 milyon euroM.United    125.7 milyon euro    64.5 bin euro    29 milyon euroArsenal    109.2 milyon euro    60.8 bin euro    14.6 milyon euroPSG    103.7 milyon euro    80.1 bin euro    23 milyon euroLiverpool    95.5 milyon euro    68.8 bin euro    14.7 milyon euroTottenham    92.6 milyon euro    39.6 bin euro    17.8 milyon euroB.Münich    92.4 milyon euro    56 bin euro    25.2 milyon euroChelsea    75.6 milyon euro    57.8 bin euro    9.4 milyon euro

Juventus    71.5 milyon euro    72.7 bin euro    26.8 milyon euro


Kaynak: DHA

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