Seyircisiz maçta takımlarını desteklemek için deplasmana giden 4 taraftar, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

Kolombiya'da Junior ile Millonarios takımları arasında oynanan maç için deplasmana giden 4 taraftar, dönüş yolunda yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti. Seyircisiz oynanacak maçta taraftarlar takımlarını otelin önünde desteklemek için gitmişlerdi.