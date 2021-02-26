Seyircisiz maçta takımlarını desteklemek için deplasmana giden 4 taraftar, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
26.02.2021 17:42 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:00
Kolombiya'da Junior ile Millonarios takımları arasında oynanan maç için deplasmana giden 4 taraftar, dönüş yolunda yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti. Seyircisiz oynanacak maçta taraftarlar takımlarını otelin önünde desteklemek için gitmişlerdi.
Junior ile Millonarios arasında seyircisiz oynanacak maçta takımlarını otelin önünden desteklemek için yola çıkan 4 Millonarios taraftarı, Bogota'dan Barranquilla'ya 1005 km yol gitti. Dönüş yolunda araçları kamyonla çarpışan taraftarlar hayatını kaybetti.
MÜCADELEYİ EV SAHİBİ KAZANDI
Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 galip bitirirken Millonarios takımında bir dönem Inter forması da giyen Fredy Guarin görev yaptı.