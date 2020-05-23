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Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi

Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Mönchengladbach-Bayer Leverkusen karşılaşmasında tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarın kartondan fotoğrafı yerleştirildi. Süper Lig'de Galatasaray'ın başlattığı kampanya Avrupa'da ilk kez Bundesliga'da yürürlüğe girmiş oldu.

23.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:40

Avrupa'nın 5 büyük liginde korona virüs sonrası yeşil sahalara inen ilk lig olan Almanya Bundesliga'da seyircisiz oynanan 27. hafta mücadelesinde Borussia Mönchengladbach, evinde Bayer Leverkusen'i ağırlarken, bu mücadelede bir ilke de imza atıldı.

Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi

Günler öncesinden duyurulan karton taraftar uygulaması maçta kullanıldı. Karşılaşma öncesinde tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarların kartondan fotoğrafları yerleştirildi.

SÜPER LİG'DE GALATASARAY İLK ADIMI ATTI

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de evinde 3 maç oynayacak olan Galatasaray da bu şekilde bir kampanya başlatmış durumda. Evinde Gaziantep, Trabzonspor ve Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray; kombine sahiplerine 123, diğer taraftarlara ise 149 TL'den karton satışı yapıyor.

Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi

Kaynak: İHA

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