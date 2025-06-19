Seydilerspor nerenin, hangi şehrim takımı? Seydilerspor hangi lige, kaçıncı ligde?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2005'te U16/B futbol ligi lideri Yolspor'un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor'u, Yolspor yöneticileri "çok atmayız" diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2005'te U16/B futbol ligi lideri Yolspor'un ilk maçta 25-0 yendiği lig sonuncusu Seydilerspor'u, Yolspor yöneticileri "çok atmayız" diyerek ikinci maça çıkmaya ikna etmiş, sonuç ne olmuştur?

2005'TE U16/B FUTBOL LİGİ LİDERİ YOLSPOR'UN İLK MAÇTA 25-0 YENDİĞİ LİG SONUNCUSU SEYDİLERSPOR'U, YOLSPOR YÖNETİCİLERİ "ÇOK ATMAYIZ" DİYEREK İKİNCİ MAÇA ÇIKMAYA İKNA ETMİŞ, SONUÇ NE OLMUŞTUR?

A: Seydilerspor 0 - Yolspor 0

B: Seydilerspor 1 - Yolspor 0

C: Seydilerspor 10 - Yolspor 3

D: Seydilerspor 0 - Yolspor 27

Cevap : D

SEYDİLERSPOR HAKKINDA

Bulunduğu il : Kastamonu

Kuruluş : 1994

Stadyum : Seydiler İlçe Sahası

Başkan : Selahattin Yalçın

Antrenör : Selahattin Yalçın