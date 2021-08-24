Seyahat ve konaklama platformu Airbnb'den 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sözü
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Seyahat ve konaklama platformu Airbnb'den 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sözü

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Dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılan seyahat ve konaklama platformu Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sağlama sözü verdi.

Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Afgan mülteciler için planlanan programın hemen başlayacağını ve firmanın konaklamalar için ödemeler yapacağını belirtti. Chesky, Twitter'da paylaştığı bir dizi gönderide, "Afgan mültecilerin ABD'ye ve başka yerlere yeniden yerleştirilmesi, zamanımızın en büyük insani krizlerinden biridir. Bu konuda hızlanma açısından sorumluluğu hissediyoruz" dedi.

Seyahat ve konaklama platformu Airbnb'den 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sözü

KONAKLAMA İÇİN SÜRE VERMEDİ

Şirketin mülteciler konusunda STK'lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile yakın çalışacağını söyleyen Chesky, mültecilerin ne kadar süreliğine barındırılacağını ve bunun nasıl finanse edileceğini ise belirtmedi.

TALİBAN SONRASI AFGANİSTAN'DAN KAÇIYORLAR

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinin ardından son günlerde on binlerce kişi Afganistan'dan ayrılmaya çalışıyor. Birçok Afgan, tahliye uçuşlarıyla Kabil Havaalanı'ndan ayrılmayı bekliyor.

Seyahat ve konaklama platformu Airbnb'den 20 bin Afgan mülteciye ücretsiz konut sözü
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