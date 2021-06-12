Sevimli köpek önce futbolcularla antrenman yaptı sonra sahadan çıkmadı

Bölgesel Amatör Lig maçı öncesi sahaya giren sevimli köpek, önce sporcularla antrenman yaptı, ardından ikinci yarı başlamadan girdiği sahadan çıkmadı.

Bölgesel Amatör Lig maçı öncesi sahaya giren sevimli köpek, önce sporcularla antrenman yaptı, ardından ikinci yarı başlamadan girdiği sahadan çıkmadı. Köpeğin uzun uğraşlar sonucu sahadan çıkartılması ile mücadele gecikmeli olarak oynandı.

Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Erzincan Ulalarspor, geçtiğimiz çarşamba günü Fırat Üniversitesi'ni ağırladı. Maç öncesi sahaya giren sevimli bir köpek önce Fırat Üniversitesi futbolcularıyla bir süre antrenman yaptı. Futbolcular tarafından kurulan üçgenin arasına giren köpek, topu kapmaya çalıştı. Ardından maçın ikinci yarısının başlama saati geldiğinde, köpek sahaya gelerek çimlere uzandı ve çıkmadı. Sporcular, hakemler ve denetçiler, köpeği çıkarmak için uzun uğraş verdi fakat çabalar bir süre sonuç vermedi. Son olarak Fırat Üniversitesi futbolcusu Ebubekir Yardım, sevimli dostu stat dışına çıkarmayı başarmasıyla oyun başladı.

Davetsiz misafir yüzünden ikinci yarı gecikmeli olarak başlayan karşılaşma, Fırat Üniversitesi'nin 3-0'lık galibiyeti ile sona erdiği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı